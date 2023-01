In bilico c’è anche Lorenzo Venuti, per portarlo via a gennaio servirà una proposta allettante. Si è parlato dell’Espanyol, così come del Lecce, Empoli e Salernitana. Ad oggi la situazione più probabile è che resti fino al termine della stagione. Lo scrive La Nazione.

