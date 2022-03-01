Valcareggi: "Non capisco perchè non si fanno i complimenti a Barone. Ha portato Piatek, Ikonè e Cabral"
Il procuratore tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato del momento della Fiorentina e del calciomercato appena passato
Il tifoso viola e procuratore Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Toscana Tv. Queste le sue parole:
"Sono rimasto deluso dalla classe arbitrale. L’ammonizione a Bonaventura è pazzia pura. Il cartellino giallo è un avviso di garanzia. Non si può fare così. E’ troppo facile per gli arbitri adesso con il VAR. Mercato? Qualcuno adesso dovrebbe fare i complimenti a Barone. Piatek, Ikoné e Cabral sono ottimi calciatori. Non capisco perché non si faccia i complimenti alla dirigenza viola”.
L'APPELLO DI NARDELLA AI TIFOSI DELLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/lappello-di-nardella-il-calcio-e-un-gioco-tifosi-della-fiorentina-non-andiamo-oltre-lironia-domani/167332/