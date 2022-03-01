L'appello di Nardella: "Il calcio è un gioco, tifosi della Fiorentina non andiamo oltre l'ironia domani"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto un appello ai tifosi della Fiorentina prima della gara alla Juventus

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha lanciato un appello ai tifosi prima della gara con la Juventus. Queste le sue parole:

“Non dimentichiamo che il calcio è pur sempre un gioco e dobbiamo viverlo davvero con spirito sportivo. E non dimentichiamo che abbiamo una terribile guerra in corso che purtroppo rende il clima delicato anche nello sport. Un po’ di sano agonismo va bene, benissimo rivolgerci agli avversari con l’ironia che ci contraddistingue e ci diverte, ma non andiamo oltre“.

LA RIVELAZIONE DI BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-rivela-la-juventus-non-voleva-far-partire-vlahovic-per-firenze-ma-dybala-e-fuori/167326/