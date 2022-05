Corriere dello Sport, Cabral o Piatek? Il dubbio di Italiano per Fiorentina-Juve

Per Fiorentina-Juventus, chi sarà il centravanti titolare? Cabral e Piatek, entrambi hanno deluso. Il dubbio però esiste. Secondo il Corriere dello Sport, stando agli esempi recedenti non dovrebbe essere in discussione, Cabral nelle ultime 7 è stato titolare. Ogni singolo particolare però, per questa ultima gara diventa fondamentale.

