Bucciantini propone: "A Torreira va fatto un contratto per farlo giocare nel nuovo stadio Franchi"

Marco Bucciantini ha parlato di Torreira e della Fiorentina vista contro il Bologna, con un commento anche su Cabral e Piatek

L'opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato della Fiorentina il giorno dopo la vittoria contro il Bologna, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Torreira ieri dominato, ha intelligenza a generosità, ieri ha capito che poteva vincerla lui questa partita, ha il calcio dentro. Con questi giocatori qui si fanno le squadre, vorrei che questi giocatori iniziassimo a piantarli a Firenze, gli farei un contratto per farli giocare allo stadio nuovo, quelli bravi vanno tenuti in questa maniera qui.

Guardate la Lazio, sono tanti anni che tengono gente come Immobile, Luis Alberto, Milinkovic Savic, grazie a loro ha avuto continuità di rendimento, questo è un esempio importante su come si cresce insieme società e squadra insieme. Stesso discorso con il Napoli, che ha tenuto un rendimento altissimo con bilanci sempre in pareggio.

Cabral va aspettato, è ovvio, dobbiamo abituare ad un campionato che non conosceva, uno come Piatek ce lo vorrei sempre in una squadra, è la nostra lussuosa riserva di Vlahovic. Adesso mancano tante partite e tutte importanti, tra Coppa Italia e campionato. Ieri la vittoria è stata grande perchè bisogna vincere anche le partite che ti snaturano. Hai vinto anche perchè sei stato bravo quando potevi andare sotto, quest'anno la Fiorentina ha mentalità vincente grazie anche al suo allenatore. Questa partita negli ultimi anni non l'avremmo mai vinta.

La media gol senza Vlahovic non è meglio, la media punti è uguale ma quella dipende dagli avversari. L'obiettivo di quest'anno è quello di ricostruire, dovevamo prenderci un certo posto, intanto ce lo siamo presi con gioco e identità, adesso dobbiamo prenderci quello della Lazio e dell'Atalanta degli ultimi anni. Per andare in Europa devi buttarci fuori chi ci va da cinque anni, non è un'ossessione ma una possibilità che ci siamo guadagnati" conclude Bucciantini.

IL VOTO DELLA GAZZETTA PER IGOR E' FUORI DALLA REALTA'

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