Un'altra grande partita di Igor ma per la Gazzetta è stato uno dei peggiori in campo, voto 5.5

La crescita di Igor è sotto gli occhi di tutti, le sue partite sono di grandissimo livello, per tutti ma non per la Gazzetta...

La prestazione di Igor contro il Bologna è un'altra gara di grande valore, una conferma dopo le altre grandi partite contro la Juventus, dove ha annullato Vlahovic, e anche contro il Verona dove ha disinnescato Simeone, con l'aiuto del compagno di reparto, Milenkovic. Ieri la sua partita è stata superba, nelle nostre pagelle ha preso 7. Ma non siamo stati gli unici, per tutti la partita del brasiliano è stata di grande livello. Per tutti, tranne per la Gazzetta dello Sport, che dopo averlo bocciato inspiegabilmente contro la Juventus, si è ripetuta ieri mettendo al difensore della Fiorentina un voto insufficiente, 5.5. Con questo commento: "Si perde Orsolini, che vola a prendere il palo". Insomma, molto discutibile..

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