Sarà tutta questione di scelte come ha fatto intendere Italiano. Ora serve un corso accelerato ritorno al passato alla Fiorentina che è stata quasi per tutta la stagione. Cabral e Piatek, in due solo 5 reti. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

