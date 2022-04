Italiano continua a giocare con il 4-3-3 ma lo sperimentare sembra far traballare la Fiorentina

Vincenzo Italiano non ha dubbi, sarà coerente fino alla fine, la sua Fiorentina giocherà con il 4-3-3. Ma soprattutto dopo gli infortuni a centrocampo, il continuo sperimentare giocatori ha iniziato a far traballare. L’alternanza Piatek-Cabral sembra non pagare. Lo scrive La Nazione.

