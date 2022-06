Stadio, la Fiorentina sta provando a trattenere Piatek perchè Cabral non ha convinto in questi mesi

Secondo quello che riporta Stadio, sembrava destinato ad andare via dopo i sei mesi di prestito, a causa dell’alta cifra fissata dall’Hertha Berlino per il riscatto , invece Krzysztof Piatek potrebbe rimanere, a patto che dalla Germania arrivi uno sconto. Questo cambiamento di veduta del club è dovuto proprio alla volontà dimostrata dall’attaccante, disposto anche a venire incontro alle richieste economiche della Fiorentina, ma anche per le poche garanzie fornite in questi mesi da Arthur Cabral.

LA FIORENTINA INDECISA SU ZURKOWSKI