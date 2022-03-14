Piatek esulta: "Nel calcio quello che conta è fare i tre punti, e noi con il Bologna ce li siamo presi"

L'attaccante della Fiorentina Piatek è soddisfatto nonostante una prestazione personale e della squadra non brillante

Sul suo profilo Instagram l'attaccante della Fiorentina Piatek ha esultato per la vittoria ottenuta contro il Bologna, nonostante una prestazione della squadra non brillantissima ed anche una prestazione personale abbastanza insufficiente. Questo il suo commento: "Nel calcio i punti sono la cosa più importante e li abbiamo presi!"

ECCO COME DIVENTERA' IL QUARTIERE DI CAMPO DI MARTE

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