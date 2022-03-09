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Cabral é ancora in ritardo, ad Italiano servono giocatori pronti: sempre Piatek dal 1’

Nella media gol per ogni tiro Piatek fa meglio di Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2022 10:04
Cabral é ancora in ritardo, ad Italiano servono giocatori pronti: sempre Piatek dal 1’ - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Arthur Cabral

Piatek ci sta provando, il suo rendimento é stato eccellente anche nel confronto con Vlahovic. Il raffronto con Piatek anche nella media gol per ogni tiro é a vantaggio del polacco. Non tutto il peso dell’attacco però può ricadere sul polacco. Lo scrive Repubblica.  

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