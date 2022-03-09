Cabral é ancora in ritardo, ad Italiano servono giocatori pronti: sempre Piatek dal 1’

Nella media gol per ogni tiro Piatek fa meglio di Vlahovic

Piatek ci sta provando, il suo rendimento é stato eccellente anche nel confronto con Vlahovic. Il raffronto con Piatek anche nella media gol per ogni tiro é a vantaggio del polacco. Non tutto il peso dell’attacco però può ricadere sul polacco. Lo scrive Repubblica.

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