A Firenze è letteralmente esplosa la Piatek mania: in 6 gare 5 gol, uno ogni 77 minuti

La Fiorentina ha trovato il suo nuovo finalizzatore. Arriverà anche il momento di Cabral

La Fiorentina ha trovato il suo nuovo finalizzatore e in città é letteralmente esplosa la Piatek mania. Sei gare 5 gol, uno ogni 77 minuti. Numeri straordinari per l’attaccante polacco arrivato nel corso del mercato invernale in prestito con diritto di riscatto. Il polacco é cresciuto molto con Italiano. Arriverà il momento anche di Cabral, altro attaccante che una volta adattato al gioco di Italiano potrà dare una grande mano. Lo scrive Repubblica.

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