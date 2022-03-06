Barone: "In questi giorni abbiamo ripensato alla Juve, ma faremo vedere che sappiamo rialzarci"

Il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Verona

Prima della gara contro il Verona, il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

"Siamo dispiaciuti per la sconfitta contro la Juventus, ma il gruppo resta super convinto. Abbiamo pensato a quella sconfitta per diversi giorni ma adesso siamo concentrati su questa importante partita. Oggi abbiamo bisogno di fare risultato e vogliamo raggiungere la continuità. Abbiamo sempre fatto vedere che dopo una sconfitta ci rialziamo e spero che anche oggi sarà così. Sia Piatek che Cabral oggi dovranno essere bravi a sfruttare gli spazi, visto che il Verona è una squadra che attacca molto alta".

ANCHE VENUTI HA PARLATO NEL PRE GARA DI DAZN

https://www.labaroviola.com/venuti-contro-la-juve-avuta-serata-sfortunata-adesso-conta-il-presente-per-fortuna-si-gioca-subito/167977/