Venuti: "Contro la Juve avuta serata sfortunata. Adesso conta il presente, per fortuna si gioca subito"

Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato prima della sfida contro il Verona ai microfoni di DAZN

Prima della gara contro il Verona, il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

"Dopo una serata sfortunata non c'è più tempo per pensarci perché si gioca subito. Fortunatamente di solito dopo una settimana, a me è successo dopo quattro giorni. C'è tempo solo per il presente e per la gara di oggi".

CASSANO SE LA PRENDE CON ALLEGRI

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