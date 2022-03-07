Soddisfazione Zurkowski, prima volta convocato dal ct della Polonia insieme a Piatek e Dragowski

Prima storica convocazione per Zurkowski, il mediano in prestito all'Empoli ma di proprietà della Fiorentina.

Grandissima soddisfazione per Szymon Zurkowski, in prrstito all'Empoli ma tesserato della Fiorentina, che ha potuto festeggiare, insieme ai viola Piatek e Dragowski, la sua prima convocazione nella nazionale maggiore della Polonia. Il mediano classe 97, che fino ad ora aveva collezionato 13 presenze e 2 gol con la selezione Under 21, si aggregherà al gruppo del neo tecnico Czesław Michniewicz per i prossimi impegni in programma nella sempre più prossima sosta per le nazionali.

LA FIORENTINA RALLENTA ANCORA, SOLO 1-1 CON IL VERONA

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