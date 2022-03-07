Soddisfazione Zurkowski, prima volta convocato dal ct della Polonia insieme a Piatek e Dragowski
Prima storica convocazione per Zurkowski, il mediano in prestito all'Empoli ma di proprietà della Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
07 marzo 2022 16:53
Grandissima soddisfazione per Szymon Zurkowski, in prrstito all'Empoli ma tesserato della Fiorentina, che ha potuto festeggiare, insieme ai viola Piatek e Dragowski, la sua prima convocazione nella nazionale maggiore della Polonia. Il mediano classe 97, che fino ad ora aveva collezionato 13 presenze e 2 gol con la selezione Under 21, si aggregherà al gruppo del neo tecnico Czesław Michniewicz per i prossimi impegni in programma nella sempre più prossima sosta per le nazionali.
LA FIORENTINA RALLENTA ANCORA, SOLO 1-1 CON IL VERONA
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