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Soddisfazione Zurkowski, prima volta convocato dal ct della Polonia insieme a Piatek e Dragowski

Prima storica convocazione per Zurkowski, il mediano in prestito all'Empoli ma di proprietà della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2022 16:53
Soddisfazione Zurkowski, prima volta convocato dal ct della Polonia insieme a Piatek e Dragowski - Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019,Szymon Zurkowsk Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Grandissima soddisfazione per Szymon Zurkowski, in prrstito all'Empoli ma tesserato della Fiorentina, che ha potuto festeggiare, insieme ai viola Piatek e Dragowski, la sua prima convocazione nella nazionale maggiore della Polonia. Il mediano classe 97, che fino ad ora aveva collezionato 13 presenze e 2 gol con la selezione Under 21, si aggregherà al gruppo del neo tecnico Czesław Michniewicz per i prossimi impegni in programma nella sempre più prossima sosta per le nazionali.

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