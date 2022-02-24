Dal centro sportivo, Torreira e Piatek titolari, Ikonè e Saponara si giocano il posto di Sottil

Anti vigilia di Fiorentina-Sassuolo con la squadra viola impegnata sul campo della squadra di Dionisi, ci sarà anche Torreira

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, a due giorni dalla partita contro il Sassuolo in programma sabato alle ore 20.45 a Reggio Emilia, emergono alcune indicazioni di formazione dal centro sportivo della Fiorentina. Recuperato Torreira, che si sta regolarmente allenando con il gruppo dopo l'acciacco di domenica, il regista uruguaiano dovrebbe scendere regolarmente in campo. Nessun turnover in vista della gara di mercoledi contro la Juventus, stesso discorso per Nico Gonzalez e Piatek che dovrebbero essere confermati dal primo minuto con Sottil che potrebbe partire dalla panchina a favore di uno tra Ikonè e Saponara. In difesa, considerata la squalifica di Milenkovic, dovrebbero agire Igor e Martinez Quarta. Sulla destra possibile avvicendamento tra Odriozola e Venuti

RIBERY PARLA DI VLAHOVIC

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