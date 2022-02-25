Scamacca-Berardi vs Piatek-Gonzalez: Sassuolo-Fiorentina è anche sfida in attacco

La chiave del match passerà proprio da loro domani sera

Piatek e Nico contro Scamacca e Berardi. Di sicuro, la doppia sfida funziona bene come lancio promozionale di Sassuolo-Fiorentina. Che poi, è un po’ come parlare del viola (bello) del presente con Gonzalez e il pistolero traini vincenti ed essenziali della squdra di Italiano, messi appunto a confronto con l’esterno e il centravanti neroverdi che sono stati il sogno (evidentemente proibito) della Fiorentina per almeno un paio di sessioni di mercato. Così questo doppio duello – tutto all’attacco – fra i due reparti delle squadre in campo domani sera, sarà senza dubbio la chiave di un match ad alto tasso emotivo-spettacolare. Numeri a parte, Piatek e Scamacca, ad esempio hanno un passo-gol da campionato di primissima fascia. E fa comunque uno strano effetto raccontare il loro confronto diretto che appena un paio di mesi fa nessuno avrebbe potuto inquadrare o al massimo, avrebbe visto i protagonisti in ruoli decisamente rimescolati. Lo scrive La Nazione.

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