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Piatek si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, il polacco a disposizione per l'Empoli

Piatek è tornato acciaccato dalla Polonia ma si è allenato regolarmente con il resto della squadra viola, Bonaventura ancora out

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2022 19:05
Piatek si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, il polacco a disposizione per l'Empoli - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo quanto riportato dal Radio Bruno, la Fiorentina oggi, ad eccezione di Amrabat, tutto il gruppo si è allenato compatto al centro sportivo. Piatek, nonostante la ferita al tallone d'Achille subita in nazionale, si è allenato regolarmente in gruppo e quindi è a disposizione per l'Empoli. Ancora lavoro a parte per Jack Bonaventura che ormai non si allena con il gruppo da due settimane per un fastidio al ginocchio che si prolunga dalla gara contro il Bologna in casa.

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