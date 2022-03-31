Piatek si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, il polacco a disposizione per l'Empoli

Piatek è tornato acciaccato dalla Polonia ma si è allenato regolarmente con il resto della squadra viola, Bonaventura ancora out

Secondo quanto riportato dal Radio Bruno, la Fiorentina oggi, ad eccezione di Amrabat, tutto il gruppo si è allenato compatto al centro sportivo. Piatek, nonostante la ferita al tallone d'Achille subita in nazionale, si è allenato regolarmente in gruppo e quindi è a disposizione per l'Empoli. Ancora lavoro a parte per Jack Bonaventura che ormai non si allena con il gruppo da due settimane per un fastidio al ginocchio che si prolunga dalla gara contro il Bologna in casa.

ROCIO PARLA DI ISCO E ODRIOZOLA

https://www.labaroviola.com/rocio-isco-a-firenze-solo-in-vacanza-odriozola-in-questo-momento-non-vuole-parlare-del-suo-futuro/170791/