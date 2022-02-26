Piatek si è preso subito la Fiorentina a suon di gol: stasera contro il Sassuolo di nuovo dal 1'

Piatek è dentro la Fiorentina, si è preso l'attacco viola

Piatek, se non chi altri? Tocca ovviamente a lui guidare l'attacco viola stasera a Reggio Emilia ed è naturale che Italiano si affidi ancora a lui: lo suggerisce il campo che raramente sbaglia a dare indicazioni. Piatek è dentro la Fiorentina perchè si è preso la Fiorentina subito. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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