Corriere dello Sport, Piatek vuole restare alla Fiorentina: da convincere l’Hertha ad un prestito

Da capire poi in quel settore del campo il destino finale di Piatek che ha una grande voglia di rimanere a Firenze e potrebbe ragionare in questi termini con i dirigenti del club di Commisso, anche se ci sarebbe da convincere l’Hertha Berlino a cederlo di nuovo in prestito, come lo scorso anno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

