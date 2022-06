La Stampa: “Belotti alla Fiorentina e Piatek al Toro? Questa è l’ultima idea nata”

Scrive La Stampa oggi in edicola, Belotti alla Fiorentina e Piatek al suo posto. Questo si legge in merito al mercato attaccanti che potrebbe incastrare Torino e Fiorentina. Il polacco è un’occasione per il Toro che da tempo ha scritto il suo nome sul taccuino dei rinforzi, ma non ha mai potuto affondare il colpo a causa del costo alto, almeno per le casse granata. I viola non sembrano intenzionati a riscattarlo, vorrebbe restare in Italia e sarebbe disposto anche ad abbassarsi il pesante ingaggio di 3 milioni di euro. Il Toro attende sviluppi per provare a regalare a Juric almeno un reparto completo su cui lavorare fin dai primi giorni di ritiro in Austria.

