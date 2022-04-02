Nazione, Cabral avrà finalmente un'occasione con l'Empoli. Piatek è recuperato, ma partirà il brasiliano

Il brasiliano Cabral a due mesi di distanza dall'ultima volta, avrà finalmente la possibilità di partire dal primo minuto

La Nazione in edicola oggi sottolinea come sarà un' occasione per Cabral di rientrare nell’undici iniziale, due mesi dopo l’ultima volta, nonostante Piatek appaia recuperato. Il brasiliano ha infatti lavorato con la squadra due settimane, a differenza del polacco che è partito con la sua nazionale e non è neanche al meglio della condizione a causa di una botta ricevuta

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