Alla scoperta di Tommaso Martinelli, portierone della Fiorentina e promessa della nazionale U16

Tommaso Martinelli nonostante la sua giovane età domani l'area di rigore in uscita, ed ha un'ottima gestione del pallone con i piedi

Prosegue la rubrica di Labaroviola.com a cura di Lorenzo Bigiotti, che lavora nell’ambito del calcio giovanile, e che parla dei giovani talenti della Fiorentina: oggi andiamo a conoscere Tommaso Martinelli.

Edoardo è nato nel gennaio del 2006 e gioca da diverse stagioni nella Fiorentina. Fiorentino Doc, è uno dei tanti ragazzi toscani nelle fila del settore giovanile della squadra viola. Visionato da piccolo, gli scout viola si sono voluti assicurare questo portiere prodigio. Le sue gesta non sono piaciute solo alla Fiorentina, infatti Tommaso è stabilmente il portiere della Nazionale U16, il Ct Daniele Zoratto lo considera l'estremo difensore più affidabile di questa annata. Anche l'Adidas lo ho scelto come uno dei suoi rappresentanti, Tommaso fa da sponsor al famoso marchio di abbigliamento sportivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE, Tommaso Martinelli nonostante la sua giovane età è un portiere che ha dimostrato di avere un ottimo senso della posizione ed anche grande capacità di dominare l'area di rigore in uscita e guidare il reparto. Nonostante i suoi 194cm di altezza ha anche una buona reattività ed anche una buona gestione della palla con i piedi. Un aspetto su cui deve continuare a lavorare molto sono le prese. Deve soprattutto cercare di arrivare sulla palla in maniera meno irruenta, in quanto arrivare sulla sfera con troppa velocità implica avere una presa più difficoltosa. Il ragazzo è però molto giovane ed avrà tutto il tempo di migliorare questo fondamentale. Il tempo è certamente dalla sua parte.

La Fiorentina ha in casa il suo portiere del futuro?

Lorenzo Bigiotti con la collaborazione di Marzio De Vita

SCOPRIAMO UN ALTRO TALENTO VIOLA, EDOARDO STURLI

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