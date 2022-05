Potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Piatek. Non è escluso che la Fiorentina sborsi la cifra pattuita al momento del prestito dell’Hertha Berlino del polacco, ovvero 15 milioni. L’unica via è quella di un prolungamento di un nuovo prestito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

