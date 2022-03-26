Cabral ci prova, vuole “rubare” il posto da titolare a Piatek: obiettivo entrare nei meccanismi viola
Il giocatore brasiliano sta lavorando molto al centro sportivo questi giorni, Italiano vuole farlo entrare nei suoi meccanismi il prima possibile
A cura di Redazione Labaroviola
26 marzo 2022 09:12
In questi giorni di sosta Nazionali, Arthur Cabral dovrà crescere nei meccanismi, visto che vuole farsi trovare pronto per la ripresa e per il derby con l’Empoli. Il giocatore sta provando a scalzare il posto da titolare a Piatek. Lo scrive il Corriere Dello Sport.
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