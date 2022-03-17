Piatek sincero: "In area di rigore faccio sempre gol ma devo migliorare in mezzo al campo"

Piatek è arrivato a Firenze a inizio gennaio e il suo apporto è sempre stato subito decisivo, ne ha parlato ai social viola

Piatek ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina a due giorni dalla partita di San Siro contro l'Inter, le sue parole: "Voglio aiutare la squadra e voglio segnare contro l'Inter. Mi piace il gruppo, è una famiglia, il centro sportivo è come per noi, siamo tutti vicini. Mia moglie Paula quando faccio gol è contenta, quando non faccio gol mi mangia a casa, mi dice che devo fare meglio, mi fa pressione, mi chiede come è andato l'allenamento, se ho fatto gol.

Italiano prova sempre nuove soluzioni per servirmi meglio, io sento che posso fare di più, anche in mezzo al campo per aiutare la squadra. Voglio fare ancora di più e vincere più partite possibile, sono un attaccante e devo fare gol, ma devo anche aiutare la squadra in altre cose, posso fare meglio.

Milenkovic e Quarta mi mettono in difficoltà in allenamento. Nikola ha grande potenziale, lui ha annullato Arnautovic, praticamente non ha giocato. Ma anche contro Kean e Vlahovic ha fatto molto bene. In Germania c'è più intensità e velocità, non c'è molta tattica, ci sono più spazi, da un punto di vista tattico c'è solo grande pressione in tutti i momenti, poi palla lunga e attaccare la prima e la seconda palla.

Il mio idolo da bambino era Ronaldo il fenomeno, poi quando sono cresciuto ho sempre guardato Lewandowski, adesso guardo Kane che per me è il centravanti più forte del mondo. Una mia rinascita a Firenze? Mi sento bene, la città è bella, con mia moglie abitiamo in centro e giriamo molto, qui i tifosi sono molto vicini alla squadra, questo sentimento mi era mancato in Germania.

Io in area faccio sempre gol e questo è buono ma devo aiutare la squadra anche in mezzo al campo e in fase difensiva, voglio migliorare su questo. Ho un buon sentimento con il Milan, giocheremo a San Siro e spero di segnare e vincere quella gara anche per me. L'Inter è campione in Italia ma anche noi siamo forti e proveremo a vincere questa partita"

ITALIANO SCEGLIE L'INTER

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