Prove di formazione per il Napoli: Amrabat regista, in avanti Piatek favorito su Cabral 

Italiano sta cercando di capire la formazione da schierare contro il Napoli. Diversi i dubbi, di certo non ci sarà Torreira squalificato

Italiano ha iniziato a fare le prove in vista del Maradona. Odriozola e Bonaventura si allenano ancora a parte. Al posto di Torreira probabilmente ci sarà Amrabat. Il marocchino ha disputato solo tre gare dall’inizio della stagione. In difesa dubbi sull’impiego o meno di Odriozola, altrimenti ci sarà Venuti. Ikoné sembra aver recuperato. Piatek in avanti favorito su Cabral. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

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