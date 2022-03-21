Bucciantini avverte: "Piatek non può essere il centravanti titolare della Fiorentina, un buon panchinaro"

Marco Bucciantini ha analizzato la partita della Fiorentina a San Siro commentando alcuni la situazione di alcuni giocatori viola

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini, grande tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno, per commentare anche la partita tra Inter e Fiorentina, le sue parole:

“A Milano gli esterni della Fiorentina sono sempre stati murati quando andavano al tiro oppure hanno perso il tempo allungandosi la palla, è un vero peccato. La bella notizia che la squadra adesso riesce ad imporre il suo gioco contro le grandi, ho visto davvero une bella Fiorentina, anche in fase difensiva, le cose stanno migliorando nettamente. Quella di Torreira che va ad attaccare la porta è un miglioramento che mi piace, ora tocca solo a Bonaventura cercare di più la conclusione. L’attacco? Piatek non può essere il centravanti titolare della Fiorentina, può fare qualche gol ogni tanto, può essere un buon panchinaro. Cabral è in ritardo di condizione” conclude Bucciantini.

DOPO LA FIORENTINA IL FLOP DI BERNARDESCHI

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