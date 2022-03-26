Guaio per Piatek, 7 punti di sutura alla caviglia, rischia di saltare due gare. Si prepara Cabral
Piatek nei prossimi giorni farà ritorno a Firenze e verrà monitorato dallo staff viola
A cura di Redazione Labaroviola
26 marzo 2022 09:22
Piatek rischia di saltare sia la sfida interna con l’Empoli che la trasferta di Napoli. Nei prossimi giorni farà ritorno a Firenze e verrà monitorato dallo staff viola. L’attaccante del Basilea, Cabral, dovrà in ogni caso farsi trovare pronto in un momento decisivo della stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
LEGGI ANCHE, ADANI RICORDA BATISTUTA: “CALCIAVA A FINE ALLENAMENTO FINO A QUANDO IL PIEDE NON GLI FACEVA MALE”
https://www.labaroviola.com/adani-ricorda-batistuta-calciava-a-fine-allenamento-fino-a-quando-il-piede-non-gli-faceva-male/170195/