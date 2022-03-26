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Guaio per Piatek, 7 punti di sutura alla caviglia, rischia di saltare due gare. Si prepara Cabral 

Piatek nei prossimi giorni farà ritorno a Firenze e verrà monitorato dallo staff viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2022 09:22
Guaio per Piatek, 7 punti di sutura alla caviglia, rischia di saltare due gare. Si prepara Cabral  - Esultanza Krzysztof Piatek
Esultanza Krzysztof Piatek
Rassegna Stampa
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Piatek rischia di saltare sia la sfida interna con l’Empoli che la trasferta di Napoli. Nei prossimi giorni farà ritorno a Firenze e verrà monitorato dallo staff viola. L’attaccante del Basilea, Cabral, dovrà in ogni caso farsi trovare pronto in un momento decisivo della stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

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