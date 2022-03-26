Guaio per Piatek, 7 punti di sutura alla caviglia, rischia di saltare due gare. Si prepara Cabral 

Piatek nei prossimi giorni farà ritorno a Firenze e verrà monitorato dallo staff viola

Piatek rischia di saltare sia la sfida interna con l’Empoli che la trasferta di Napoli. Nei prossimi giorni farà ritorno a Firenze e verrà monitorato dallo staff viola. L’attaccante del Basilea, Cabral, dovrà in ogni caso farsi trovare pronto in un momento decisivo della stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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