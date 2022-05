Ceccarini: “Fiorentina vicina ad una giovane punta. No al riscatto di Piatek: Belotti e Joao Pedro le alternative”

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Rtv38 per parlare dei temi caldi in chiave Fiorentina in vista della sessione estiva di mercato. Ecco le sue parole:

“Fiorentina sta lavorando su una punta una giovane da mettere in rosa come terzo attaccante la prossima stagione e su questo so che loro parecchio avanti“.

CABRAL “Investimento della Fiorentina. la prossima stagione potrà dimostrare il suo valore”.

PIATEK “Ad oggi è più facile non venga riscattato. O si trova una soluzione come il prolungamento del prestito oppure fatico a pensare che possa essere confermato. Ora c’è da capire chi prenderanno al posto di Piatek qualora se ne andasse”.

ALTERNATIVE PIATEK “Per Belotti tengo viva anche la Fiorentina come possibile destinazione. Anche Joao Pedro potrebbe essere un possibile sostituto di Piatek. L’italobrasiliano a fine stagione lascerà il Cagliari e a determinate condizioni potrebbe essere da tenere in forte considerazione”

