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FORM.UFFICIALE, TERRACCIANO IN PORTA, IKONE' TITOLARE CON SAPONARA, GIOCA MALEH

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Verona di Tudor, le scelte di Vincenzo Italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2022 13:49
FORM.UFFICIALE, TERRACCIANO IN PORTA, IKONE' TITOLARE CON SAPONARA, GIOCA MALEH - Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Vincenzo Italiano

Fiorentina che torna in campo dopo la sconfitta contro la Juventus di mercoledi sera, Italiano deve fare a meno di Odriozola infortunato, Bonaventura squalificato e Nico Gonzalez non al meglio, queste le scelte del tecnico viola e la formazione ufficiale della Fiorentina, si gioca alle 15

Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Torreira, Castrovilli, Maleh, Saponara, Ikonè, Piatek

IL SIPARIETTO TRA BORJA VALERO E MANCINI SULLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/il-siparietto-tra-mancini-e-borja-valero-alla-fiorentina-avevi-visto-che-non-sapevo-tirare-di-sinistro/167934/

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