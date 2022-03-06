FORM.UFFICIALE, TERRACCIANO IN PORTA, IKONE' TITOLARE CON SAPONARA, GIOCA MALEH
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Verona di Tudor, le scelte di Vincenzo Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2022 13:49
Fiorentina che torna in campo dopo la sconfitta contro la Juventus di mercoledi sera, Italiano deve fare a meno di Odriozola infortunato, Bonaventura squalificato e Nico Gonzalez non al meglio, queste le scelte del tecnico viola e la formazione ufficiale della Fiorentina, si gioca alle 15
Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Torreira, Castrovilli, Maleh, Saponara, Ikonè, Piatek
IL SIPARIETTO TRA BORJA VALERO E MANCINI SULLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/il-siparietto-tra-mancini-e-borja-valero-alla-fiorentina-avevi-visto-che-non-sapevo-tirare-di-sinistro/167934/