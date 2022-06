Tuttosport, futuro in Serie A per Piatek? Ci pensa il Torino se non dovesse arrivare a Dovbyk

Nuova avventura in Serie A per Krzystof Piatek? Il Pistolero sembra essere sempre più distante dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino starebbe pensando al centravanti polacco dopo le difficoltà da parte dei granata di arrivare ad Artem Dovbyk. Troppa la distanza tra la domanda e l’offerta per il centravanti del Dnipro. Di conseguenza, il club di Cairo starebbe pensando al centravanti dell’Herta Berlino.