Maniero non ha dubbi: ”Se segnasse più gol, Gonzalez sarebbe al Barca o al Manchester City”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno e Lady Radio, l’ex calciatore, tra le altre del Venezia Filippo Maniero, ha parlato di alcuni dei temi salienti della prossima sfida dei lagunari, che sabato affronteranno la Fiorentina.

Queste le sue parole: ”Era davvero difficile sostituire uno come Vlahovic, eppure la fisionomia della squadra non è cambiata, anche grazie all’apporto di Piatek e Cabral, che pur non essendo come il serbo, stanno dando una grossa mano. Stanno facendo un grande campionato e credo possano arrivare in Europa.

Nico Gonzalez? Mi piace moltissimo, se segnasse più gol sarebbe da City o Barcellona. Credo che con il oassare delle giornate, andando anche incontro a climi più caldi che sono più adatti alle sue caratteristiche, potrà mettere in difficoltà parecchi difensori.

Cabral? Non lo conoscevo, quando è arrivato, ma mi ha piacevolmente sorpreso. Credo che la Fiorentina possa aver trovato un grande attaccante, se si esprimerà all 100% delle sue possibilità.

Cosa penso degli esterni a piede invertito? Credo sia una strategia d’attacco in più, indubbiamente è un vantaggio poter venire dentro il campo utilizzando il piede forte. Per chi invece riceve un eventuale cross la faccenda è diversa, perchè chiaramente cambia il tipo di movimento da dover fare per attaccare il pallone.

