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Piatek vuole farsi garante per l’Europa. Punta al riscatto, vuole restare alla Fiorentina 

Per continuare a sognare l'Europa, la Fiorentina deve tornare alla vittoria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2022 09:47
Piatek vuole farsi garante per l’Europa. Punta al riscatto, vuole restare alla Fiorentina  - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Una settimana fa é stato il primo a suonare il campanello d’allarme parlando di due punti persi. Piatek vuole farsi garante per l’Europa. Per continuare a sognare una qualificazione c’è da ritrovare la vittoria. Ha voglia di convincere i suoi dirigenti ad esercitare il diritto di riscatto. Vuole restare in Italia e la Fiorentina sarebbe il sogno perfetto. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

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