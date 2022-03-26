Piatek ha rassicurato la Fiorentina: un taglio alla caviglia con la Polonia ma niente di grave
Fiorentina in allarme per le condizioni di Piatek, caviglia sinistra sanguinante dopo la gara con la sua Polonia
Da ieri la Fiorentina é in allarme, Piatek ha riportato dei punti di sutura alla caviglia sinistra dopo l’amichevole giocata con la sua Polonia. Le prime foto avevano fatto presagire una ferita importante alla caviglia con sangue e due settimane di stop come diagnosi. Il ragazzo tramite i social, sembra che abbia rassicurato la stessa Fiorentina. L’obiettivo ora é quello di recuperare il prima possibile. Lo scrive il Corriere Dello Sport.
LEGGI ANCHE, ADANI RICORDA BATISTUTA: “CALCIAVA A FINE ALLENAMENTO FINO A QUANDO IL PIEDE NON GLI FACEVA MALE”
https://www.labaroviola.com/adani-ricorda-batistuta-calciava-a-fine-allenamento-fino-a-quando-il-piede-non-gli-faceva-male/170195/