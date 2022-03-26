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Piatek ha rassicurato la Fiorentina: un taglio alla caviglia con la Polonia ma niente di grave

Fiorentina in allarme per le condizioni di Piatek, caviglia sinistra sanguinante dopo la gara con la sua Polonia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2022 09:05
Piatek ha rassicurato la Fiorentina: un taglio alla caviglia con la Polonia ma niente di grave - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Da ieri la Fiorentina é in allarme, Piatek ha riportato dei punti di sutura alla caviglia sinistra dopo l’amichevole giocata con la sua Polonia. Le prime foto avevano fatto presagire una ferita importante alla caviglia con sangue e due settimane di stop come diagnosi. Il ragazzo tramite i social, sembra che abbia rassicurato la stessa Fiorentina. L’obiettivo ora é quello di recuperare il prima possibile. Lo scrive il Corriere Dello Sport

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