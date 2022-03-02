Piatek, il condigliere di amministrazione del Genoa chiarisce: ''non lo abbiamo mai cercato''

Il consigliere di amministrazione del Genoa spegne le incessanti voci che a gennaio davano Piatek vicino ad un ritorno al grifone.

Intervenuto ai microfoni di Telenord, il consigliere di amministrazione Blazquez ha fatto luce sulle voci che davano, prima che firmasse per aìla Fiorentina, Piatek vicino ad un ritorno al Genoa. Queste le sue parole:

''A gennaio abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo investito moltissimo, non come la Juventus con Vlahovic, ma abbiamo speso tanto: volevamo fare un altro paio di acquisti, ma sono mancati tempo e altro. Piatek non lo abbiamo mai cercato. Qualche parola in toscano? Ho studiato a Firenze 32 anni fa''.

BALOTELLI LO HA DETTO DAVVERO: ''NON HO NULLA IN MENO DI MESSI E CRISTIANO RONALDO, ERRORI DI TESTA''

https://www.labaroviola.com/balotelli-lo-ha-detto-davvero-non-ho-nulla-in-meno-di-messi-e-cristiano-ronaldo-errori-di-testa/167497/