Probabile formazione: Dragowski dal 1'. In mezzo ballottaggio Maleh-Duncan. In attacco Piatek

Il probabile undici della Fiorentina

Secondo i maggiori quotidiani oggi in edicola, potrebbe toccare nuovamente a Dragowski ma occhio a Terracciano che è a caccia di conferma. In mezzo al campo ci sono Maleh e Duncan, ballottaggio per affiancare Torreira e Castrovilli. In attacco Piatek in vantaggio su Cabral. A destra Venuti al posto dell'infortunato Odriozola.

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