"Piatek deve fare di più. Non tiene un pallone, non lo ha mai fatto e non inizierà a farlo ora"

Le parole dell'ex calciatore Gil De Ponti su Piatek ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

Gil De Ponti, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "La Viola può arrivare in Europa anche se ha perso colpi, è stata sfortunata ma deve recuperare una gara e una speranza c'è. Bisogna vincere sennò non ci si arriva. Piatek? Mi piace però è un uomo quasi esclusivamente d'area. I suoi gol comunque li ha fatti. Non è un giocatore che tiene palla e fa salire la squadra come altri. Dovrebbe far più, ma le caratteristiche sono quelle e non può tener palla se non l'ha mai tenuta. Tornando all'Europa bisogna vedere anche le concorrenti. La Lazio ad esempio ha Immobile che segna sempre, ogni anno fa trenta gol come minimo. È brutto a vederlo però la mette sempre dentro".

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