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Notizie De Ponti Fiorentina

De Ponti punge: "Vittoria sofferta e gioco assente, ma Pioli a Firenze resta intoccabile"

03 ottobre 2025 17:13

De Ponti: "La stadio non sarà pronto per il centenario. Funaro e Commisso si rivedranno a breve"

26 settembre 2024 14:09

De Ponti: "La classifica ha illuso i tifosi ed anche la dirigenza viola. Italiano aveva chiarito il problema"

15 febbraio 2024 16:27

De Ponti risponde al comunicato della Fiorentina: "Carta canta. Nessuna lezione, lo stile non si insegna"

20 settembre 2023 10:33

"Piatek deve fare di più. Non tiene un pallone, non lo ha mai fatto e non inizierà a farlo ora"

10 marzo 2022 21:05

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