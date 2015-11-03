Notizie De Ponti Fiorentina

De Ponti punge: "Vittoria sofferta e gioco assente, ma Pioli a Firenze resta intoccabile"
03 ottobre 2025 17:13
De Ponti: "La stadio non sarà pronto per il centenario. Funaro e Commisso si rivedranno a breve"
26 settembre 2024 14:09
De Ponti: "La classifica ha illuso i tifosi ed anche la dirigenza viola. Italiano aveva chiarito il problema"
15 febbraio 2024 16:27
De Ponti risponde al comunicato della Fiorentina: "Carta canta. Nessuna lezione, lo stile non si insegna"
20 settembre 2023 10:33
"Piatek deve fare di più. Non tiene un pallone, non lo ha mai fatto e non inizierà a farlo ora"
10 marzo 2022 21:05
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