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De Ponti punge: "Vittoria sofferta e gioco assente, ma Pioli a Firenze resta intoccabile"

Il direttore del Corriere Fiorentino esamina la vittoria in Conference ed esprime la sua opinione su Stefano Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2025 17:13
De Ponti punge: "Vittoria sofferta e gioco assente, ma Pioli a Firenze resta intoccabile" - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nonostante la vittoria di ieri sera contro il Sigma Olomouc, non sembra cambiata la situazione in casa Fiorentina. Questo è stato evidenziato dal direttore Roberto De Ponti a Radio24.

Le sue dichiarazioni: “Anche ieri è arrivata una vittoria alquanto faticosa, con un gol segnato solo all'ultimo minuto. Il gioco ancora non si vede, eppure i tifosi della Fiorentina sono alla finestra. Perché Pioli, a Firenze, per il suo passato gode di un credito illimitato”.

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