De Ponti punge: "Vittoria sofferta e gioco assente, ma Pioli a Firenze resta intoccabile"

Il direttore del Corriere Fiorentino esamina la vittoria in Conference ed esprime la sua opinione su Stefano Pioli

Nonostante la vittoria di ieri sera contro il Sigma Olomouc, non sembra cambiata la situazione in casa Fiorentina. Questo è stato evidenziato dal direttore Roberto De Ponti a Radio24.

Le sue dichiarazioni: “Anche ieri è arrivata una vittoria alquanto faticosa, con un gol segnato solo all'ultimo minuto. Il gioco ancora non si vede, eppure i tifosi della Fiorentina sono alla finestra. Perché Pioli, a Firenze, per il suo passato gode di un credito illimitato”.