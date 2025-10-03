De Ponti punge: "Vittoria sofferta e gioco assente, ma Pioli a Firenze resta intoccabile"
Il direttore del Corriere Fiorentino esamina la vittoria in Conference ed esprime la sua opinione su Stefano Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2025 17:13
Nonostante la vittoria di ieri sera contro il Sigma Olomouc, non sembra cambiata la situazione in casa Fiorentina. Questo è stato evidenziato dal direttore Roberto De Ponti a Radio24.
Le sue dichiarazioni: “Anche ieri è arrivata una vittoria alquanto faticosa, con un gol segnato solo all'ultimo minuto. Il gioco ancora non si vede, eppure i tifosi della Fiorentina sono alla finestra. Perché Pioli, a Firenze, per il suo passato gode di un credito illimitato”.