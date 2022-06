Bucciantini sicuro: “Tengo Cabral e scarto Piatek. La Fiorentina non può costruire l’attacco sul Pistolero”

Marco Bucciantini, noto opinionista e volto Sky, è intervenuto alla trasmissione di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi sul tema attaccante. Ecco le sue parole: “Cabral? L’allenamento non è la partita. Platini disse che Laudrup era il calciatore più forte del mondo, in allenamento, poi non si è imposto nella Juventus. Poi diventò anche forte a Barcellona, ma nei bianconeri non riuscì ad imporsi. Io Cabral lo tengo perchè sa trattare la palla, fa delle aperture interessanti. In Piatek, invece, non vedo questo. Ormai Piatek lo conosco. So che mi può garantire qualche gol, magari anche 6-7 gol, ma non ci possono costruire un attacco. In Cabral non vedo il titolare della vita, ma preferisco giocare su di lui rispetto Piatek“.