Pruzzo boccia Piatek: "No al riscatto. È un acquisto controproducente, meglio un giovane"

Roberto Pruzzo ha parlato del futuro di Piatek e dei temi caldi in casa Fiorentina ai microfoni di Lady Radio

Roberto Pruzzo, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Spero che possa essere la gara del riscatto anche se è difficile fare delle previsioni su una gara che arriva dopo la sosta. Cabral ha bisogno di giocare per trovare la condizione giusta. Vediamo. Mancano delle partite a fine stagione e c’è la possibilità di vedere Cabral più minuti rispetto a quanto visto sino ad ora“.

TORREIRA “Il problema è sempre il solito. Se arriva uno che ha giocato bene è meglio rispetto a se arriva uno stanco e abbacchiato. Ma credo che ormai ci abbiano fatto l’abitudine. I sudamericani vanno saputi gestire".

GONZALEZ "È un giocatore che spende molto anche a livello nervoso. Il viaggio certamente è lungo e stancante ma sono tutti giovani e hanno tempo per recuperare. È importante scendere in campo con la testa giusta“.

PIATEK “Immagino che il riferimento della Fiorentina sarà più Cabral che Piatek. La Fiorentina sta valutando di prendere un altro attaccante e questo mi fa pensare che Piatek non sia in cima ai desideri dei viola. Inoltre l’Hertha Berlino chiede 15 milioni di euro e sono tanti. Anche se i tedeschi scendessero un po’ sarebbe comunque un acquisto controproducente. Preferirei un profilo più giovane“.

EMPOLI "Merita grande rispetto ed è gestito da un grande presidente che non è secondo a nessuno. L’Empoli non è ancora salvo, cerca punti ma sa giocare bene. Non vince da tante partite ma a Firenze vorrà fare una grande prestazione, ci vorrà massima attenzione. Ma la Fiorentina ha raggiunto un livello alto anche per affrontare queste partite“.

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