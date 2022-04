Bucchioni: “Con Berardi sarebbe cambiata la storia della Fiorentina, Piatek va rispedito al mittente”

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha parlato anche delle scelte di mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

“Berardi sarebbe stato utile, ti avrebbe cambiato la storia, basta guardare i numeri che ha tra gol e assist, non sono dello stesso avviso su Scamacca che è un giocatore che vive molto alti e bassi. Su Cabral il mio giudizio è sospeso, non so se il prossimo anno possa essere il centravanti da 20 gol, Piatek va rimandato al mittente. Questa squadra è andata oltre il proprio limite di possibilità. Se vai in Europa e non ritocchi questa squadra è meglio non andarci. Con Iachini non si giocava a calcio, non si aveva anima, non si aveva personalità, ha dato tanto alla Fiorentina essendo una bandiera negli anni, poi non ha fatto bene nemmeno a Parma”