Piatek rivela: "Mia moglie Paula mi fa sempre pressioni, se non faccio gol a casa mi mangia"

Piatek ha raccontato come vive sua moglie la sua avventura alla Fiorentina, sempre molto interessata alle sue prestazioni e parecchio critica

Nel corso della sua intervista al canale ufficiale della Fiorentina, Piatek ha parlato anche del rapporto con sua moglie, questo il suo racconto:

"Mia moglie Paula quando faccio gol è contenta ed è normale ma quando non faccio gol o ci sono problemi dentro al campo mi mangia a casa e mi dice che devo fare meglio. Lei fa pressione dopo l'allenamento, mi chiede come è andato l’allenamento, se ho fatto gol, se è andata bene e mi dice sempre che devo fare meglio"

https://www.labaroviola.com/piatek-sincero-in-area-di-rigore-faccio-sempre-gol-ma-devo-migliorare-in-mezzo-al-campo/169336/