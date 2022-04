Piatek deve ancora guadagnarsi il riscatto: caccia alle pistole perdute, non segna da due mesi

Piatek non segna da due mesi con la maglia della Fiorentina, e contro il Milan, la sua ex squadra sogna una bellissima prestazione per convincere Italiano. Il mister non ha deciso ancora chi partirà dal 1′. Contro l’Udinese entrambi hanno steccato. Mancano 4 gare al termine del campionato e Piatek non si è ancora guadagnato il riscatto, quei 15 milioni dipenderanno anche dalla gara contro il Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, DAL CENTRO SPORTIVO, ITALIANO E LA SQUADRA CONCENTRATI E ARRABBIATI PRIMA DELLA GARA CONTRO IL MILAN