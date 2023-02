Adani: “Dicono che ero scarso ma io ho giocato in nazionale. Quindi possiamo parlare solo in 900?”

Intervistato da Giacomo Poretti, l’ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista Lele Adani ha voluto rispondere cosi alle accuse di essere stato un giocatore scarso:

“Gli invidiosi dicono «Come fa a parlare di calcio che era scarso», c’è sempre questo ritornello che io accetto perchè fa parte del mondo della comunicazione perchè il mondo della comunicazione è talmente vasto e da questo punto di vista la comunicazione calcistica è molto mediocre quindi per questo poi nascono nuove figure che con passione, preparazione e rispetto vengono fuori e cercano di trovare una strada.

Cosi i dinosauri, che non si sono estinti e ci sono ancora, dicono «Eh ma lui parla di calcio che non sapeva stoppare un pallone» Ma io dico, nell’Italia calcistica, la maglia della nazionale, da quando inizia il calcio è stata indossata da nemmeno 900 persone. Qualcuno per sbaglio me l’ha fatta indossare 4/5 volte, quindi io dico e domando, quindi di calcio in Italia nella storia possiamo parlare solo in 900? Quindi perchè devono dire queste minchiate? Quelli che parlano e non l’hanno indossata allora confermano che non dovrebbero parlare?”

