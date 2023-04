Vieri: “Il mio migliore amico sta facendo il Viola Park, mi ha detto che è una cosa allucinante”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Christian Vieri ha parlato della Fiorentina, dal Viola Park al traguardo della semifinale in Conference League, queste le sue parole:

“La Fiorentina è in semifinale di Conference, è quasi in finale di Coppa Italia, è tanta roba per la Fiorentina. Poi tra 3 mesi è pronto il Viola Park che è uno dei centri sportivi più belli d’Europa. Commisso è arrivato, ha comprato la Fiorentina cash e il Viola Park, lo so perchè il costruttore che fa il Viola Park è un nostro amico, Commisso paga tutto cash, senza fasullerie come si sente, tutta roba cash. E adesso vuole fare anche lo stadio, non gli si può dir niente, è uno straniero che arriva in Italia, poi gli hanno rotto anche le scatole, fanno le cose seriamente. Il centro sportivo è uno dei più belli d’Europa, mi hanno detto che è una cosa da fuori di testa, me l’ha fatto vedere uno dei miei migliori amici perchè lo sta facendo lui, è una roba di una bellezza incredibile. Stanno facendo dei passi in avanti, è 3 anni che è qua…”

