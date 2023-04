Cassano: “Io sbaglio sempre i pronostici ma la Fiorentina è la squadra più forte in Conference”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato della qualificazione della Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina è andata in campo superficiale e Italiano a fine partita lo ha detto che aveva messo in guardia la squadra. Vero che in Polonia hai fatto 4 gol ma poi eri hai preso 3 gol ed hai avuto paura. Però complimenti perchè sei andato avanti, non so dopo quanti anni fanno una semifinale di Coppa europea, tanta roba. Adesso il Nizza che era una delle favorite è andata fuori. Per me la Fiorentina è meglio dell’AZ perchè gioca a calcio, sulla carta la Fiorentina può andare più avanti di tutte e può vincere, io poi i pronostici io non azzecco mai, ma se analizzo le squadre sulla carta la Fiorentina è quella più forte tra le 4. Il West Ham ha il problema di segnare e poi devono salvarsi, sono alla canna del gas”

🗣Cassano vota la Fiorentina: “È la squadra più forte tra quelle rimaste in Conference”🎙 pic.twitter.com/evB7J8qtb8 — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) April 21, 2023

I TIFOSI DELLA JUVENTUS NON HANNO LETTO LA SENTENZA…