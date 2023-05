Vieri: “La differenza tra l’Inter e la Fiorentina è stata l’attaccante. Ho visto una curva spettacolare a Roma”

Christian Vieri ha parlato della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, queste le sue parole alla Bobo Tv in diretta su Twitch:

“Ci sta di perdere ma la Fiorentina gioca bene. Sai chi ha vinto? Il bomber, l’attaccante ha fatto la differenza, ha vinto la partita l’attaccante ma la Fiorentina ha giocato bene, lo diciamo sempre. Nel pomeriggio a Roma, prima della partita, ho incontrato i parenti di Italiano, mi hanno ringraziato perché ne parliamo sempre bene, io non lo conosco ma gioca bene. Non ne parliamo bene chissà per quale motivo, io non l’ho mai incontrato. Bisogna essere contenti di essere stati in finale, una curva spettacolare quella della Fiorentina, atmosfera bellissima”