La Fiorentina sta mandando per mail i codici dei biglietti per Praga. Risoluzioni per chi ha problemi

Nei giorni scorsi la Fiorentina ha deciso di destinare la vendita dei biglietti per la finale di Conference League contro il West Ham partendo da coloro che hanno fatto già una trasferta europea in questa stagione. Chi ne ha fatto richiesta deve ricevere il codice per acquistare il tagliando per email. Ecco alcune info

In merito alla vendita dei biglietti per la Finale di Conference League di Praga, Fiorentina comunica che l’attività di invio codici è in atto e proseguirà fino al termine della FASE 1.

Per chi avesse già ricevuto il codice e riscontrasse difficoltà nell’acquisto, deve fare riferimento esclusivamente al seguente link: https://europaconferenceleague-access.tickets.uefa.com/

I tifosi che non riescono ad aggiornare i propri dati nel portale INVIOLA lo invitiamo ad inviare direttamente una mail con i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, numero InViola card Premium e indirizzo mail valido) al seguente indirizzo bigliettifinalepraga@acffiorentina.it

Al fine di gestire nel migliore dei modi l’invio dei codici, Fiorentina chiede ai propri tifosi di ricevere l’aggiornamento dati solo agli aventi diritto a partecipare alla FASE 1, le richieste provenienti dagli aventi diritto della FASE 2 e FASE 3 non saranno prese in esame fino a lunedì 29 maggio.

IL CAMMINO IN EUROPA FA INCASSARE LA FIORENTINA E IL CALCIO ITALIANO